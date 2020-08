Ad un certo punto pareva che potesse vincere addirittura la Ferrari, totale eresia considerati i tempi. Leclerc non credeva ai propri occhi quando, a 12 giri dal termine, ha visto che Hamilton rientrava ai box e lui aveva davanti, a pochi metri, sia Bottas sia Verstappen. Chissà che cosa gli è passato per la testa, forse ha pensato a un colpo di sole. Invece era proprio così, per uno di quegli imprevedibili sconvolgimenti gerarchici che lo sport ogni tanto offre. L’illusione è durata poco, all’arrivo Leclerc è giunto quarto. Però è stato bello. «È quasi come aver vinto», ha detto il monegasco. È stata perciò una domenica diversa, quella bis che si è tenuta a Silverstone. Diversa perché non ha vinto come al solito la Mercedes, che merita il massimo del rispetto per bravura e intuizioni tecnologiche,...