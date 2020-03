Benché ci siano persone che reclamano il «Barbera fatto col mulo», con la scusa che sarebbe benefico perché dopo un litrozzo uno si addormenta sul divano e rimane a casa, noi con il battellino non ci muoviamo. Non vorremmo che ad aspettarci dall’altra parte del lago ci fosse il comandante Cocchi con la fida carabina. Allora io e Asia restiamo al porto a far finta di pensare per non dare nell’occhio. Tra una finta pensata e l’altra ci è venuta in mente una cosa: dalla Cina ci è arrivato il coronavirus; dalla Cina abbiamo imparato il metodo per limitare il contagio; dalla Cina abbiamo anche imparato a comunicare con il popolo. Siamo infatti passati dalle conferenze stampa in cui era soprattutto il medico cantonale Giorgio Merlani, umano e credibile generale Guisan della difesa sanitaria, ad aggiornarci...