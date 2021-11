Per l’Europa la sfida dei flussi migratori diretti verso il Vecchio Continente lungo diverse rotte si fa di giorno in giorno più complessa e drammatica. Al pesante bilancio dei migranti che ogni anno annegano nel Mediterraneo nel corso dei loro viaggi della speranza verso un futuro migliore, più recentemente si sono aggiunti i dati degli adulti e dei bambini morti assiderati sul confine tra Polonia e Bielorussia, diretta conseguenza del duro braccio di ferro in atto tra le autorità di Minsk e quelle di Varsavia sulla sorte di migliaia di disperati convogliati con l’inganno dal dittatore bielorusso Lukashenko a ridosso della frontiera con la Polonia. Se qualcuno pensava che i profughi non avessero alcun peso, il regime di Minsk, con un inaudito cinismo, ha voluto dimostrare il contrario, usandoli...