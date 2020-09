Designata nel luglio 2019 alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Layen aveva fatto una promessa ambiziosa: essere coraggiosa e audace. E tale si è dimostrata mercoledì scorso quando, nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, ha annunciato di voler metter mano all’abolizione del regolamento di Dublino, il collo di bottiglia legislativo che trattiene, principalmente in Italia e Grecia, migliaia di immigrati che arrivano via mare e che gli esperti di immigrazione considerano ormai datato e insufficiente. Se approvato dall’Unione europea, il cambiamento potrebbe trasformare sensibilmente la questione dell’immigrazione in Europa dopo anni di drammi, morti in mare e dopo l’ascesa dei partiti sovranisti. In pratica si arriverebbe a riconoscere i salvataggi in mare finalmente...