Seguiamo giustamente, ogni giorno con apprensione e dolore, le curve tracciate dal coronavirus: quelle dei contagi, delle ospedalizzazioni, dei decessi. La seconda ci ha detto che l’apice è stato varcato e che è iniziata la discesa. I pesanti sacrifici accettati in termini di libertà (e di Stato di diritto) sono dunque ricompensati. È un sollievo per quasi tutti noi; purtroppo non per chi piange i suoi cari. Ma ora c’è un’altra curva che desta una fortissima preoccupazione: quella dei disoccupati. È dettata dal blocco parziale, ma pesantissimo, imposto alle attività economiche. In marzo è schizzata all’insù. Marzo era sempre un mese favorevole all’occupazione: questa volta no. Anziché diminuire, i disoccupati sono aumentati. Di ben 1.159 unità rispetto allo stesso mese del 2019: +23,1%. Due...