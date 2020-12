Dalla galleria di base del San Gottardo inaugurata nel 2016, all’apertura del tunnel del Monte Ceneri sotto il quale da ieri sfrecciano i treni che rendono Sopraceneri e Sottoceneri più vicini. Un tassello alla volta l’offerta di mobilità del trasporto pubblico conquista terreno diventando sempre più concorrenziale e attrattiva. Per gustare appieno quanto ora è realtà occorre fare astrazione dalla pandemia nella quale siamo ancora immersi e guardare oltre, quando ci saremo lasciati alle spalle questo troppo lungo periodo di difficoltà. Verosimilmente non c’era momento peggiore per accendere il semaforo verde ai 15,4 km della galleria di base che va da Vezia a Camorino, ma rinviare non è mai la soluzione ai problemi e non permette di cogliere le sfide. Di questi tempi il trasporto pubblico viene...