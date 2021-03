Che noia, ci tocca sempre rivedere lo stesso film. Per fortuna la tecnologia ha inventato il copia e incolla, cosicché la recensione può essere fatta semplicemente copiando quel che abbiamo già scritto non nei mesi, bensì negli anni passati. Dunque, da una parte ci sono i cosiddetti autogestiti (che cosa significhi poi autogestirsi non è ben chiaro) che alloggiano all’ex Macello di Lugano con il loro centro sociale il Molino e che ogni tanto abbandonano la riva del Cassarate per andare a piantare e cercare grane in altri luoghi della città. L’ultimo episodio è successo lunedì sera alla stazione.

Dall’altra parte c’è la classe politica cittadina, o perlomeno una sua maggioranza, che ad ogni intemperanza degli autogestiti spara parole grosse che più grosse non si può: la misura è colma, il tempo...