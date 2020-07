Il lockdown è finito, almeno così si spera (anche se da più parti si predica prudenza per evitare un pericoloso ritorno di fiamma del coronavirus) e anche la malavita (purtroppo) ha ripreso la sua attività. Quasi in sordina, per non dare nell’occhio: ma, dopo alcuni mesi di forzata inattività, ha rialzato la testa e ha iniziato a muoversi, di nuovo, sul territorio. La polizia vigila e si occupa di tutto quanto viene segnalato, compresi gli episodi quotidiani che interessano la microcriminalità e che vedono, guarda caso, ancora una volta al centro le persone anziane: le medesime che, sino a poco tempo fa, erano state relegate in casa (durante il periodo più pericoloso della pandemia) per evitare di entrare in contatto con il virus invisibile.

Adesso è la volta dei ladri (non solo) di monetine,...