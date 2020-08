Due adolescenti - un ragazzo e una ragazza, ambedue quindicenni - sono morti a Zollikerberg nel canton Zurigo in casa del rapper ZH Beats. Il ragazzo era figlio di primo letto della moglie del rapper e la morte è avvenuta mentre i genitori erano fuori casa. Le cause del decesso dei giovani non sono state ancora stabilite con certezza, ma tutto lascia intendere che i due adolescenti siano morti per un’overdose di droghe. Questa è anche la convinzione dei genitori. Per il rapper zurighese si tratta di una tragedia particolarmente dolorosa poiché il suo passato è segnato dalla droga e dalla violenza: suo padre era tossicomane, spacciatore e violento in famiglia ed è stato espulso dalla Svizzera. E lui stesso era finito nel girone delle droghe pesanti e della microcriminalità prima di riuscire...