Steve Moses è approdato in Leventina una dozzina di giorni fa. L’Ambrì Piotta, in quel momento, era in piena caduta libera. L’emorragia di sconfitte - dieci nelle ultime dodici uscite - sembrava insanabile, e il decimo posto si era fatto spaventosamente lontano. Impossibile, in un contesto simile, evitare allora i commenti ironici dei tifosi biancoblù, legati al cognome «biblico» dell’attaccante statunitense. Ed infatti, sia sui blog sia tra i corridoi della Gottardo Arena, si è letto e sentito di tutto. Con un’abbondanza di allusioni al celebre passaggio del mar Rosso. «È il prescelto per guidarci fuori dalla crisi» la posizione più in voga tra gli ottimisti, «nemmeno un suo miracolo potrà salvare questa stagione» quella invece dei pessimisti. Nel mezzo, la lettura più concreta: l’ingaggio...