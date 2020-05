Finirà che i liberali si faranno insegnare dai non liberali o dagli illiberali come si fa ad affrontare, secondo i principi liberali, l’emergenza. Luigi de Magistris è il sindaco di una delle più belle e indisciplinate città d’Europa: Napoli. Già procuratore dipietrista d’assalto, passò alla politica nelle europee del 2009 con l’Italia dei valori, il movimento fondato dall’ex manettaro di Mani pulite. Nel 2011 venne eletto sindaco della città quale candidato di una coalizione che includeva sinistra estrema e lista civica Napoli è tua. Nel 2016 è stato rieletto sostenuto da un minestrone giustizial-eco-comunista. Ha ridato dignità, lustro e vocazione internazionale a Napoli. Chi ci è stato ha potuto vedere con i propri occhi. In un’intervista al «Corsera» de Magistris si è tirato fuori dal coro...