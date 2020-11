In questi tempi cupi va di moda la caccia al colpevole. Anche nel mondo del calcio. Prendete gli impegni delle nazionali, contro i quali si sono scagliati diversi club. «Nations League e amichevoli, con gli spostamenti che ne derivano per i giocatori, aumentano solo i rischi» l’appunto mosso all’UEFA. Della serie: «Stop the count», anche qui. Non sorprende comunque che le voci critiche, al momento, restino circoscritte. Al netto del regolamento FIFA, sbandierato dal Werder Brema per impedire ad alcuni suoi elementi di aggregarsi alle rispettive selezioni, la maggior parte delle società riconosce alle finestre internazionali un importante valore. Perché, stringi stringi, è di questo che si sta parlando. Soldi, ricavi, indennizzi, visibilità in chiave mercato: scegliete voi la miglior declinazione....