Di questi tempi pandemici capita spesso di leggere o sentire frasi come questa: «Non possiamo svolgere le nostre attività in presenza? Pazienza: facciamo di necessità virtù e svolgiamole in assenza», e via a proporre discorsi, convegni, incontri, conferenze, lezioni, esami ecc. ma anche acquisti, online. Ma che cosa significa, a pensarci bene, «fare di necessità virtù»? Qualcosa di molto simile alla resilienza, ovvero la capacità propria dei materiali di resistere agli urti senza spezzarsi, che è diventata, per analogia, l’abilità di resistere ad avversità ed eventi negativi trasformando l’esperienza avversa in opportunità di crescita. Parola alla moda e concetto usato a proposito e sproposito, la resilienza condivide col motto precedente («fare di necessità virtù») la tendenza ad accettare...