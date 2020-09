Nel 2013 il 73,2 % dei votanti disse no all’iniziativa per l’abolizione del servizio militare obbligatorio. Fu un perentorio altolà all’ennesimo tentativo degli abolizionisti di colpire l’esercito e un forte segnale di sostegno al nostro sistema di milizia. Quelle elettrici e quegli elettori – e chi allora non votò ma è sulla stessa linea – sono chiamati oggi a confermare con un chiaro sì di volere un nuovo velivolo per le nostre forze aeree. Perché è un tassello essenziale dell’apparato di sicurezza. Un rifiuto vorrebbe dire lasciare le forze terrestri senza copertura dal cielo, cioè gravemente esposte in caso di attacco. A rischiare di più sarebbero proprio quei soldati di milizia ai quali la maggioranza degli svizzeri ha deciso di confermare, sette anni fa, il compito essenziale di tutelare...