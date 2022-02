«Sì, mi candido» poi rettificato con un più soft e formalmente corretto «mi metto a disposizione chiederò al congresso del PS la fiducia per essere sulla lista del Consiglio di Stato». Con queste parole Amalia Mirante, intervistata a «Detto tra noi» su Teleticino ha espresso a chiare lettere qual è la sua volontà in vista delle elezioni cantonali del 2 aprile 2023. E lo ha fatto a 417 giorni dall’appuntamento con le urne: se non è un record, poco ci manca. Solo pochi giorni fa la dirigenza del PS aveva dichiarato che lei, con quel nome che (unitamente a quello dell’ecologista Greta Gysin) è sulla bocca di tutti, non aveva ancora manifestato le sue intenzioni. Oggi nel PS sanno qual è il desiderio di Mirante. La partita per la potenziale successione di Manuele Bertoli è lanciata e si apre così...