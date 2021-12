Nel pieno della nuova ondata di coronavirus, l’ennesima fiammata nei rapporti tra Russia e Ucraina non suscita un particolare interesse nell’opinione pubblica occidentale. Eppure la posta in gioco è molto alta. Lo dimostra il fatto che sul contenzioso tra Mosca e Kiev relativo al controllo del Donbass (la regione dell’est dell’Ucraina nelle mani degli indipendentisti filorussi dal 2014), recentemente hanno preso posizione Stati Uniti, NATO, e Unione europea per chiedere al Cremlino il ritiro delle truppe russe ammassate lungo il confine con l’Ucraina e per mettere in guardia Mosca sulle pesanti ripercussioni che avrebbe per la Russia un’eventuale azione di forza in Ucraina.

Ci troviamo davvero di fronte al rischio di un nuovo conflitto armato in Europa? I timori maggiori, evidentemente, li...