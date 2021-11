Tra febbraio e marzo dell’anno scorso la pandemia provocò un’ampia caduta delle Borse. Per i catastrofisti fu l’occasione per ripetere la musica di sempre, cioè che tutto sarebbe andato male e che le Borse ci avrebbero messo anni per risalire, e forse non del tutto. In realtà, ci fu l’ennesima conferma della forza di fondo sia dei mercati finanziari sia di molte economie, con i primi che anticiparono la ripresa delle seconde e nei mesi successivi inanellarono una serie di rialzi da record, sino ai massimi di queste ultime settimane. È ovvio che le Borse non possono salire sempre, ma ciò che conta è appunto la tendenza positiva di fondo, che è risultata chiara. Per questo, basandosi anche sulla larga esperienza del passato, occorre valutare con nervi saldi ed equilibrio la caduta di ieri delle...