New York è una città notoriamente dura, dura come il granito su cui è costruita. Il brutto è che abbaglia. L’opulenta Manhattan è un’isola di cemento, vetro e sogni, tutta proiettata verso l’alto a grattare un pezzo di cielo. Ha tramonti struggenti, lame di sole che si insinuano tra i grattacieli. La natura si fa sentire con i garriti dei gabbiani vicino al porto e gli squittii degli scoiattoli a Central Park. Della Francia si dice che è «douce», dell’Italia che ha il profumo dei secoli. Qui invece la vera dolcezza non è di casa, l’importante per i newyorchesi è soprattutto cercare di sopravvivere bene e con dignità in base alla regola che dice «there is no free lunch», nulla è gratis e occorre ogni giorno conquistarselo. A maggior ragione se non si vive nell’isola fortunata, la vera Grande...