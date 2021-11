C’è qualcosa che scricchiola sinistramente, in questa frattura di società che sta emergendo: no vax, complotti mondiali, virus inventato da padroni occulti della terra, libertà strangolate, prevaricazione da parte dello stato, delle lobbies mondiali mediche e farmaceutiche, col vaccino anti COVID come un veleno tossico, un maligno siero che un Satana contemporaneo o un Anticristo da Apocalisse starebbero per iniettare nelle vene del povero mondo dei giusti. Aiuto! Non se ne può più. Gente che è stata vaccinata da piccola contro diferite, poliomielite, pertosse, tetano, morbillo e via punturando, che ha fatto similmente vaccinare i propri figli e poi ha magari aggiunto l’antimalaria e l’antitifo e l’anti-Ebola per andare in Africa a fotografare giraffe, ecco che si imbizzarrisce per la punturina...