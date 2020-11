A mano a mano che i dati della pandemia tendono a salire diventa sempre più difficile evitare di essere sopraffatti dall’ansia e dalla paura e di esigere provvedimenti più pesanti e limitativi per tutti noi. L’approccio razionale ai numeri della COVID-19 è guardato spesso in malo modo, quasi fosse sinonimo di insensibilità. Ma è proprio in questa fase della pandemia che occorre non perdere la testa. Vale a dire il senso delle proporzioni. Sorprende constatare che secondo non poche persone i numeri relativi ai casi di contagio siano più o meno sinonimo di diffusione della malattia. Non è così. Fortunatamente la COVID-19 non ha un tasso di letalità (rapporto tra decessi e persone positive al virus) paragonabile a epidemie come la MERS, la SARS, l’Ebola, l’aviaria. I virologi, quelli che non cercano...