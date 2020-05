Un sindaco - solitamente compassato come la sua operosa città - che non le manda a dire ai suoi concittadini. È accaduto ieri, a Milano: il sobrio Beppe Sala ha davvero sorpreso tutti, sfogandosi attraverso un video che ha fatto il giro della Rete e che ha raccolto like e commenti ben oltre i confini della città meneghina. Il fatto: alcuni milanesi, complici l’arietta frizzante di una primavera che è già un’estate e la nostalgia per il mitico momento dell’aperitivo sui Navigli, hanno decisamente abbassato la guardia, prendendo d'assalto il centro della movida come prima della pandemia. S’è registrata un po’ di folla fuori dai locali che offrivano bevande d’asporto, dunque, e fin qui ci può stare (a patto di mantenere le distanze). Ma alcuni gruppetti di giovani hanno sgarrato: mascherine abbassate...