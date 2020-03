Il sipario sulla stagione di hockey è calato ieri nell’aula del Gran Consiglio. In Ticino non si potranno svolgere attività sportive di gruppo almeno fino al 29 marzo e sono vietati anche gli allenamenti. In altre parole, Ambrì Piotta e Lugano sono in vacanza. La Lega intanto ha già comunicato che – vista la situazione ticinese – oggi si riunirà in conferenza telefonica per fare il punto della situazione. Di margini di manovra però sembrano essercene pochissimi ed è lecito chiedersi se in un contesto simile valga davvero la pena cercarli. L’hockey e lo sport in generale non possono e non devono assolutamente avere diritto di priorità di fronte all’emergenza sanitaria in atto. C’è davvero chi ha ancora voglia – di questi tempi – di concentrarsi su playoff e playout?

Panem et circenses, dicevano...