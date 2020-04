Quando l’epidemia era una realtà lontana, un po’ tutti l’abbiamo presa sottogamba. «È come un’influenza o poco più». Il problema è che per la grande maggioranza di chi contrae il virus (si stima l’80%) è effettivamente così (ce lo dicono i medici), ma non lo è affatto per la minoranza, non lo è per i sistemi sanitari e non lo è per chi vede negli occhi questa polmonite così aggressiva. I racconti di chi ci è passato e ne è uscito sono dure verità che angosciano. La drammatica e imperscrutabile selettività del virus rende ancor più difficile far accettare a molti di noi i sacrifici di libertà. Tanto più a chi fa valere i numeri dell’impatto complessivo: «Ma le vittime mondiali della normale influenza sono molte di più». Incontestabile, ma non paragonabile così. Come rendere allora l’idea? Con...