Le riduzioni dei premi di cassa malati, seppur in percentuali da prefisso telefonico, sono eventi più unici che rari. In Svizzera era capitato l’ultima volta nel 2008 e in Ticino nel 2012, quando la riforma del finanziamento ospedaliero aveva portato a un mini sconto una tantum dello 0,9%, nettamente inferiore alle aspettative. Dopo anni di continui aumenti – dal 2010 il rincaro medio annuo a livello nazionale è del 2,4% – l’annuncio che ci possa essere un lieve ribasso è sicuramente motivo di sollievo. È vero che il risultato ha potuto essere conseguito solo grazie all’impiego a vario titolo delle riserve, che ammontano ormai a oltre 12 miliardi di franchi, più del doppio del limite legale. Ma si tratta sempre di soldi degli assicurati, i quali si vedono in parte ricompensati per quanto versato...