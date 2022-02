Alcuni avvenimenti recenti hanno mostrato quanto possa essere problematico un influsso politico sulle vicende finanziarie e monetarie. Comincio dal testo scritto da Mario Draghi, primo ministro italiano, e Emmanuel Macron, presidente di Francia, pubblicato verso la fine dell’anno scorso sul «Financial Times». Ne do un riassunto. I due autori sottolineano la necessità di effettuare forti investimenti in Europa e di riformare le regole fiscali affinché queste non li ostacolino. Certamente bisogna ridurre i livelli di indebitamento, però non aumentando le imposte né attuando insopportabili tagli alle spese sociali. I debiti assunti per finanziare gli investimenti dovrebbero essere favoriti dalle regole fiscali perché spese di questo genere contribuiscono a sopportare i debiti nel periodo lungo....