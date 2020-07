Lo vogliamo mettere un punto definitivo su questa fissazione per i best seller? Su questo immenso equivoco per cui la letteratura, la buona narrativa e persino certa saggistica sono una corsa a ostacoli, dove il traguardo sono le migliaia di copie? Quelle migliaia di copie che dimostrerebbero quanto il libro sia quello giusto. E il successo sarebbe solo un modo differente per mostrare la qualità. E anche i premi letterari dovrebbero sancire quello che già sappiamo: che devono vincere quelli che hanno successo, e che i giurati dei premi guardano al successo come a una condizione indispensabile per votare un libro. Proprio in questi giorni si stanno assegnando i premi letterari, e si sta cominciando a pensare a come organizzare le presentazioni, dopo tutto quanto è successo in questi mesi. Ma...