Di questi tempi è difficile ignorare il calcio. Ogni due anni, tra Europei e Mondiali, per un mese tutti ne parlano e molti dicono la loro, anche se poco competenti. Poco male, perché fa parte di quel parlare spicciolo («small talk») che ci fa sentire tutti membri di una comunità. Nel nostro caso la comunità dei tifosi della Svizzera.

In omaggio al senso comune, anche da parte di addetti ai lavori si sentono però spesso tante banalità («bisogna prendere partita dopo partita») alle quali siamo ormai abituati. Tanto abituati che quando qualcuno esce dal prevedibile seminato, l’attenzione cresce immediatamente. Un esempio attuale: i rigori non sono per nulla una lotteria, per la semplice ragione che prima di tutto bisogna saperli tirare e poi, eventualmente, parare.

La Svizzera non è arrivata...