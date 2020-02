In attesa di scoprire il paziente zero, l’Italia del Nord è costretta a essere paziente e accettare inedite limitazioni alla propria vita privata e pubblica. Le reazioni in larghissima parte sono compassate, responsabili. Non mancano però eccessi e persino isterie. Il coronavirus, o Covid19, importato chissà come dalla Cina, ha già fatto sette morti: anziani debilitati, forse deceduti...