Mercoledì, nella cittadina di Kongsberg, nel sud-est della Norvegia, un’apparente tranquilla serata si è all’improvviso trasformata in una sorta di film dell’orrore, nel quale il folle protagonista, un cittadino danese di 37 anni residente da tempo nel Paese, ha iniziato a scoccare frecce con il suo arco su persone scelte a caso. I primi dettagli forniti dagli inquirenti sul drammatico spargimento di sangue che ha causato cinque morti e tre feriti, lasciano immaginare una probabile azione terroristica portata a termine da una singola persona che era già nota alla polizia per diversi reati che vanno dal furto con scasso al traffico di piccole quantità di droga, fino a minacce aggravate ai suoi stessi genitori, ai quali dopo una lite aveva lasciato in casa un revolver Colt da 4,5 mm sul divano,...