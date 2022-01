Seguo distrattamente e con parecchia nostalgia gli Europei di pattinaggio artistico che si stanno svolgendo a Tallin e ancora una volta costringeranno gli appassionati svizzeri a masticare amaro. I nostri portabandiera arrancano, stavolta nemmeno Alexia Paganini, che due anni or sono aveva sfiorato il podio a Graz (4.), riuscirà ad avere una bella classifica. Come sono lontani i primi anni di questo secolo, durante i quali Stéphane Lambiel tra gli uomini e Sarah Meier tra le donne non solo c’incantavano con i loro salti e le loro trottole, ma vincevano pure! Due titoli e un terzo posto ai Mondiali più tre argenti europei e uno olimpico per Lambiel, un titolo continentale e due secondi posti per la pattinatrice zurighese.

Evidentemente, visti i disastri successi dopo il loro ritiro (non solo...