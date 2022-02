A Mattia Croci-Torti, ne siamo piuttosto sicuri, è importato poco del Festival di Sanremo. Le due di notte, il tecnico del Lugano le ha fatte e le farà per preparare al meglio un trittico che sembra racchiudere i destini di una stagione intera. Come dargli torto. La sfida con il Lucerna, al proposito, non andava sottovalutata. Perché i cattivi pensieri e magari un pizzico di tensione erano lì, pronti a insinuarsi nello spogliatoio bianconero. I quarti di Coppa contro il Thun, invece, potranno essere affrontati di petto. Con ritrovate consapevolezze. Sia sul piano dei numeri - Rüegg, fra l’altro, promette molto bene - sia per quanto concerne lo stato d’animo. Per evitare inutili autogol, la dirigenza non è stata da meno. La decisione sui rinnovi di Sabbatini, Lavanchy e Custodio? «Può aspettare...