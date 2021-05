Nuovi allentamenti – e vecchie libertà – sono alle porte: il prossimo 31 maggio, salvo imprevisti, ristoranti e bar torneranno a proporre ai loro ospiti anche gli spazi interni dopo quasi sei mesi. Per tutto il settore è la fine di un incubo. Dopo questo giro di boa, le attività del periodo estivo dovrebbero lentamente tornare, se non a pieno regime, quantomeno alla normalità, con gli eventi aperti a un numero ristretto sì, ma sempre maggiore di persone. Seppur confrontata a dati tutto sommato benauguranti, Berna preferisce parlare e agire al condizionale, memore di un passato fatto di valutazioni errate e di conseguenti docce fredde, non solo per l’immagine del Governo ma anche e soprattutto per l’economia e la vita sociale. Si vuole quindi procedere, per evitare repliche funeste di drammi...