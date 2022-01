Forse qualcuno ricorderà che tre anni fa, il primo gennaio del 2019, alla tradizionale cerimonia del Capodanno luganese al Palacongressi era stato condiviso il sogno di una nuova spiaggia nel golfo di Lugano.

Un onore per il quale devo ringraziare Marco Borradori, che con una gentile telefonata mi aveva chiesto se ero disponibile per l’occasione. Sulle prime, per guadagnare tempo, gli avevo risposto che forse sarei andato a sciare, ma poi persuaso della bontà del sogno lo avevo subito richiamato per dirgli che accettavo volentieri.

Con mia sorpresa e soddisfazione, di quella spiaggia si sarebbe poi parlato e scritto a lungo.

Naturalmente la stragrande maggioranza dei sogni è destinata a rimanere tale e lo stesso sembrerebbe ormai valere per l’idea di una nuova spiaggia luganese. Nel frattempo...