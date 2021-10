È stato trasmesso un documentario sui City Angels a Lugano, che sono una preziosa forza di aiuto, soccorso e di prevenzione. Anche le pagine della Domenica avevano dato loro un giusto rilievo. Nella loro pagina di presentazione su Internet si legge: «Siamo volontari di strada d’emergenza. Siamo un punto di riferimento per chi ha bisogno e un deterrente visivo per i malintenzionati. Aiutiamo i senzatetto, migranti, etilisti, donne, anziani, vittime di violenza e anche animali in difficoltà. E svolgiamo un’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e di presidio del territorio, in collaborazione con le forze dell’ordine». Un aiuto dunque per le forze dell’ordine che soprattutto la sera, in certi giorni in cui la disinvoltura di alcuni porta ad atti sconsiderati, hanno un carico di interventi....