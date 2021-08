Il Canton Vallese ha deciso: basta mascherina a scuola. Ma solo per i ragazzi di meno di 16 anni. Quelli delle scuole medio superiori (oltre che gli insegnanti di tutti i livelli scolastici) potranno scegliere: o vaccinarsi oppure portare la mascherina. Una prassi differenziata che il capo del Dipartimento economia e formazione Christophe Darbellay aveva presentato alcune settimane fa come la soluzione migliore per ripristinare condizioni di insegnamento ottimali, ma che ha sollevato numerose reazioni negative, compresa quella del preposto alla protezione dei dati vallesano. Il modello differenziato è concepito come segue. Nelle scuole primarie, tutti gli allievi delle classi verranno sottoposti a test qualora si manifestassero almeno due casi positivi. Niente quarantena generalizzata ma isolamento...