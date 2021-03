Dall’anno scorso, sulla collina di Mormond nel Canton Vaud, un “collettivo ecologista e anticapitalista” occupa abusivamente una zona all’imbocco della cava della Birette di proprietà del gruppo LafargeHolcim, che da 60 anni la sfrutta per la produzione di cemento e che ha inoltrato un progetto per estendere la propria attività estrattiva ad una parte dei terreni circostanti. I militanti ecologisti, che si ispirano ad un movimento che ha già messo radici in Germania e in Francia, hanno dichiarato la porzione di territorio che presidiano una “ZAD”, ovvero una zona da difendere dallo sfruttamento da parte delle multinazionali. Giorni fa hanno ottenuto il sostegno di più di un migliaio di manifestanti per il clima riuniti davanti alla sede del Governo vodese che scandivano slogan come “Stop al...