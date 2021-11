Siamo nel pieno dell’offensiva vaccinale pianificata da Berna. Un ultimo tentativo per cercare di convincere gli indecisi e gli scettici del vaccino a farsi finalmente immunizzare. Impresa non semplice, sebbene i primi giorni di campagna abbiano riscontrato una più che discreta partecipazione, soprattutto nei grandi centri. Semmai, c’è da interrogarsi sui costi sostenuti per la poderosa opera di sensibilizzazione in corso (18 milioni di franchi) e per la strategia adottata. Da più parti, infatti, si sono sollevate critiche riguardo il piano di comunicazione che è, o dovrebbe essere, al cuore della campagna vaccinale. Berna aveva in un primo tempo ventilato l’idea di un invio di una lettera a tutti i cittadini, per poi fare dietro front e puntare su una martellante campagna pubblicitaria. Oltre...