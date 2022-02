Sono trascorsi tredici anni e mezzo dall’ultima volta di Vasco in Ticino. Era il 9 luglio 2008 e lui era il grande nome di Moon&Stars. È stato il mio primissimo concerto di Vasco. Avevo 18 anni e quello mi sembrava il regalo più bello che avessi mai ricevuto. La piazza piena, lui sul palco a pochi metri da me, a «casa mia», il caldo, le amicizie, il primo amore, le canzoni urlate a squarciagola. Un sogno. Oggi di anni ne ho 31 (25 percepiti), è il 7 febbraio 2022 e Vasco compie settant’anni. E quindi: buon compleanno caro Vasco!

È difficile scrivere un omaggio al rocker d’Italia quando per tutta la vita è stato il tuo idolo. Sai di non essere obiettiva e pensi che agli altri non importi nulla dei tuoi farneticamenti da #BimbaDiVasco. Ma visto che settant’anni si compiono una volta sola, perché...