Nemmeno l’atto di sepoltura ufficiale con l’estremo saluto sfugge al grottesco pirandelliano. Ma non è una cosa seria, appunto, né in generale né per la principale città ticinese capitale economica del cantone che deve voltare pagina dopo la chiusura della Lugano Airport SA. Lunedì sera il Consiglio comunale della perla del Ceresio, chiamato a ratificare la liquidazione di LASA e a esprimersi sulla fase transitoria verso la gestione privata dello scalo e sul piano sociale per i dipendenti licenziati, si è esibito in una delle sue migliori specialità politico-istituzionali già ben rodate (vedi creazione dell’Ente autonomo del LAC, moltiplicatore, posteggi alla stazione): impantanarsi da solo, non decidere e rinviare il tutto alla seduta di novembre a causa di una votazione finita in parità....