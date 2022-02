Che belle giornate quasi primaverili dopo la neve di san Valentino. Sul battellino ce la siamo presa con calma per osservare dal lago l’apertura delle gabbie nel «freedom day» decretato dalla prosopopea della liberazione. Così, fermi in mezzo al golfo davanti a Villa Favorita, con la mascherina perché è un raffinato snobismo metterla quando gli altri la tolgono, guardando la città Asia m’ha raccontato d’essere andata alla serata al LAC dedicata alla presentazione del nuovo Piano direttore comunale per il futuro di Lugano. Con il suo carattere da secchiona ci è andata preparata dopo aver letto tutta la documentazione e ha concluso di non aver capito niente tra costellazioni, autonomie territoriali, identità sociali, sogni e teorie dei pianificatori, e quel poco che ha capito le è sembrato aria...