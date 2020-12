Cantava così, Antonello Venditti, nel suo brano intitolato «Giulio Cesare»: «Era l’anno dei Mondiali, quelli dell’’86, Paolo Rossi era un ragazzo come noi». Sì, nel 1986 – anno dei Campionati del mondo in Messico, targati Diego Maradona – Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Stava vivendo i suoi ultimi scampoli di carriera dopo essere diventato – quattro anni prima – l’idolo assoluto di un’intera nazione. L’Italia, i Mondiali in Spagna, il presidente partigiano Sandro Pertini che esulta allo stadio e che gioca a scopa con Bearzot, Zoff e Causio sull’aereo che riporta a casa gli Azzurri con la Coppa del mondo. Un altro calcio, un’altra Italia. Un Paese che stava faticosamente uscendo dagli anni di piombo, dal terrorismo di estrema destra e da quello non meno cruento di sinistra, delle Brigate...