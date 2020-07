Tempi duri per il Governo socialcomunista spagnolo. Dalle prime prove elettorali svoltesi in questa pandemia, che non vuole rientrare, la sinistra che guida il Paese non esce, complessivamente, bene. Tutt’altro. Domenica sono stati chiamati alle urne gli elettori di due Comunità autonome particolari: la Galizia e i Paesi Baschi. Le elezioni erano inizialmente in calendario il 5 aprile, ma erano state rinviate per il coronavirus. La specificità delle due Comunità deve indurre a grande prudenza nell’estrapolare indicazioni di portata generale. Ciononostante i risultati sono stati eclatanti e sorprendenti.

Sia in Galizia, sia nei Paesi Baschi sono presenti formazioni nazionaliste che godono di ampi consensi: più moderate in Galizia, più estremiste, almeno in parte, nei Paesi Baschi. Si tratta di...