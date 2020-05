Le evidenze epidemiologiche della COVID-19 in Svizzera a fine maggio rendono necessaria l’introduzione di un’applicazione digitale su smartphone per il tracciamento dei contagi? Sono convinto di no per più motivi. La curva dei contagi è crollata ai minimi e una nuova impennata fuori controllo non appare all’orizzonte; e questo benchè le attività collettive siano riprese. Le misure attuali di tracciamento, operate dalle autorità sanitarie dei Cantoni senza ricorso all’app, funzionano. L’effetto tsunami improvviso, che aveva rivelato una penuria di materiale e apparecchiature medico-sanitarie e rischiava di portare al collasso gli ospedali, è passato. I tempi di realizzazione di un vaccino si stanno rivelando più brevi del previsto: le reazioni ai test compiuti da diverse équipe di ricercatori...