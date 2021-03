C’è un tempo per ogni cosa, recita l’Ecclesiaste, c’è un tempo per abbracciarsi e un tempo come questo, purtroppo, per astenersi dagli abbracci, c’è stato il tempo del LAC e quello della crisi finanziaria: ora è arrivato il tempo di rilanciare la nostra Lugano, anche grazie al Polo sportivo e degli eventi (PSE)!

Lugano ha maledettamente bisogno di segnali positivi per invertire la spirale di negatività che ci accompagna da troppo tempo. Sono stato municipale capo dicastero sport e pianificazione di una Lugano del fare e dell’entusiasmo, sullo slancio di quel progetto aggregativo che ha fatto scalpore in tutta la Svizzera.

Erano i primi anni del 2000, la Città era innovativa, dinamica, ottimista, vincente e trainante per tutto il Ticino. Non aveva paura dei problemi, trovava le soluzioni! Con...