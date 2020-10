In Italia, ma penso anche in altri Paesi, le conseguenze reali della pandemia della COVID-19 sono ulteriormente aggravate dall’eco distorto che ne dà la stampa sia in buona fede, per incompetenza, sia in mala fede, per inconfessati obiettivi di lotta politica. Tale distorsione viene provocata dal sommarsi di due fenomeni.

Il primo attiene a una filosofia dell’informazione orientata a dare a priori rilievo sempre alla paura e quasi mai al coraggio, e di regola molto più alla disperazione che alla speranza. Si tratta di una visione delle cose che pretende di essere realistica mentre non lo è affatto. Chiunque, me compreso, per vari motivi professionali è stato testimone prossimo di situazioni non solo di incidente ma anche di catastrofe, sa bene che in circostanze del genere emergono non solo...