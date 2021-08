Per capire meglio il grado reale di ripresa delle diverse economie, è opportuno vedere anche il saldo tra la caduta del 2020 dovuta al coronavirus e il rimbalzo ora prevedibile per questo 2021 che è oltre la metà del suo cammino. In teoria si può considerare anche il previsto proseguimento della crescita nel 2022 e fare un discorso sul triennio; ma è meglio per adesso non allargare troppo l’esercizio sulle previsioni, viste le variabili possibili, e fermarsi dunque al biennio.

Secondo gli ultimi dati del Fondo monetario internazionale, resi noti a fine luglio, nel 2020 il Prodotto interno lordo mondiale ha subito una contrazione del 3,2%, mentre nel 2021 ci sarà una crescita del 6%, tasso che si colloca nella parte alta delle previsioni fatte nel corso dell’anno. Naturalmente, questa previsione...