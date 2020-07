Sin dall’inizio della pandemia, il coronavirus è stato definito dall’OMS «il nemico pubblico numero uno». Un killer invisibile che non guarda in faccia nessuno. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è solo uno dei tanti politici di rilievo ad aver sperimentato sulla propria pelle gli effetti del contagio. A quanto pare, però, il capo dello Stato brasiliano è stato colpito solo in forma lieve dal virus. Una circostanza che probabilmente deluderà i numerosi brasiliani che, non appena si era diffusa la notizia del probabile contagio di Bolsonaro, avevano mostrato sui social media il loro odio nei confronti del loro presidente, accusato da più parti di aver sempre minimizzato la pandemia da coronavirus nel suo Paese. E così su Twitter in Brasile sta andando per la maggiore l’hashtag «forca Covid»...