Tempi ingloriosi per i festaioli, gli sdraiati da bar, gli scultori del tricipite in palestra, gli adepti delle sette calcistiche o hockeystiche, perfino per i meditabondi visitatori dei musei, o gli appassionati di poltroncine in velluto al cinema o a teatro. Il virus, che visto al microscopio sembra un bizzarro pianeta alieno, ci ha alienati dai riti sociali - quelli nei quali investiamo ore e banconote per uscire da noi stessi - rispedendoci a casa. Costretti a vivere un po’ di più come gli anziani che dovremmo proteggere, riscopriamo pantofole e pigiami. Niente male, per chi può permetterselo, questo ritorno alle discrete gioie domestiche, i film in famiglia, il cane che gratta alla porta, la tazza di tè: come in una domenica che dura sette giorni. Se non fosse che è una domenica cupa,...