La Città di Berna si appresta a raddoppiare o quasi il costo dei parcheggi. Una proposta del Municipio che va in questa direzione ha infatti ottenuto nei giorni scorsi la maggioranza in Consiglio comunale durante la prima lettura del nuovo regolamento sulle tariffe comunali. La riforma prevede sia l’aumento delle tariffe orarie di un singolo parcheggio (che tocca residenti e non residenti, di passaggio o che vengono a lavorare nella capitale), sia le tessere di parcheggio annuale per residenti. La tariffa oraria per tutti passerà dagli attuali 2 franchi e 20 ai 3 franchi. Le tessere di parcheggio annuale per chi abita in città verranno addirittura raddoppiate: passeranno infatti dagli attuali 264 franchi a 492 franchi. Un bel colpo per le casse della città - non c’è che dire - giacché la prima...