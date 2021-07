Il 16 giugno il presidente degli USA Joe Biden e quello della Russia Vladimir Putin si sono incontrati per un colloquio di diverse ore a Ginevra. Due politici da decenni sul proscenio e nelle stanze dei bottoni, per i quali il faccia a faccia è sicuramente stato utile, forse, speriamo, ha spianato qualche superfluo malinteso o permesso valutazioni diverse. Il tutto senza farsi eccessive illusioni in un mondo di estrema competizione e in lotta per possibili nuovi assetti.

La Svizzera, che ha garantito efficacemente il supporto logistico e la sicurezza, è onorata di aver ospitato l’incontro, ha svolto il ruolo del neutrale che gode della stima e fiducia di entrambe le parti. Per una volta è lecito felicitarsi con il ticinese Cassis, nostro ministro degli Esteri?

Tra l’altro è stata apprezzata la...